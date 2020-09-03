Выбор читателей за 2 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 2 сентября.
В Мазановском лесу нашли останки, предположительно, пропавшего 70-летнего грибника
В Мазановском лесу обнаружили человеческие останки. Есть вероятность, что они принадлежат пропавшему месяц назад 70-летнему амурчанину.
Из-за надвигающегося урагана отдыхающих в Приморье просят срочно покинуть побережье
Гостей и жителей Приморского края, отдыхающих сейчас на море, просят срочно покинуть побережье. На регион надвигается ураган, вызванный тайфуном «Майсак».
В Амурской области выявлен 31 новый случай COVID-19
В Приамурье лабораторно подтверждён 31 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста за последние сутки – 0,9 %.
В Благовещенске осуждён автовладелец, наехавший на пешехода во дворе дома
Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города, который нарушил правила дорожного движения. Во дворе жилого дома он совершил наезд на пешехода.
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