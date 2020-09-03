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3сентября
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сегодня, 11:12 0

В России хотят запретить фотографировать книги в магазинах

В России хотят запретить фотографировать книги в магазинах
Фото: yandex.ru

В правительстве предложили запретить фотографировать книги и иные печатные издания в магазинах до их приобретения. С таким предложением выступило министерство промышленности и торговли. Документ размещен на официальном портале проектов правовых актов, сообщают РИА Новости.

Как поясняют авторы инициативы, такие меры хотят ввести из-за развития современных технологий. Считается, что таким образом можно защитить продавцов книг и иных непериодических печатных изданий от копирования до их покупки.

В то же время покупателю должна быть предоставлена возможность беспрепятственного ознакомления с непериодическими изданиями.

Ранее 2 сентября сообщалось, что в этом же проекте Минпромторга предлагается отменить требование об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений. Согласно проекту, в торговых объектах не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации, в том числе путем фотографирования товара, если это не нарушает законодательство, пишут Известия.

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#закон #культура #российская власть

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