В России хотят запретить фотографировать книги в магазинах

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Как поясняют авторы инициативы, такие меры хотят ввести из-за развития современных технологий. Считается, что таким образом можно защитить продавцов книг и иных непериодических печатных изданий от копирования до их покупки.

В то же время покупателю должна быть предоставлена возможность беспрепятственного ознакомления с непериодическими изданиями.

Ранее 2 сентября сообщалось, что в этом же проекте Минпромторга предлагается отменить требование об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений. Согласно проекту, в торговых объектах не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации, в том числе путем фотографирования товара, если это не нарушает законодательство, пишут Известия.