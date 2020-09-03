«Наш Подкаст»: Максим Васюхно
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
Девятый гость – Максим Васюхно, ведущий и музыкант
00:01:00 – Про Инстаграм, SMM, активность и аккаунт «Наш Подкаст».
00:08:10 – Подкасты и их специфика. Метрика и развитие.
00:15:30 – Интерактивы в подкастах.
00:20:00 – Про музыку Daytona Music Club.
00:22:10 – Музыкальный путь. Рэп, рок, 80-е, ретровейв и немного спортивно-бальных танцев.
00:42:40 – О музыке Максима. Первые треки и EP-альбом. Творческие планы.
00:52:30 – КВН, творчество и провалы.
01:02:10 – Хейт и поддержка проекта Daytona Music Club.
01:04:30 – Про людей в Благовещенске. Ненависть и неумение радоваться за успех других.
01:17:20 – Концерты будут? Поддержка, идеи и реализации.
01:25:10 – Финальная мысль.
Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
Аккаунт на Яндекс.Музыка
Аккаунт на Apple Podcasts
Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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