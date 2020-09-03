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3сентября
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сегодня, 16:39 0

«Наш Подкаст»: Максим Васюхно

«Наш Подкаст»: Максим Васюхно

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Девятый гость – Максим Васюхно, ведущий и музыкант

00:01:00 – Про Инстаграм, SMM, активность и аккаунт «Наш Подкаст».

00:08:10 – Подкасты и их специфика. Метрика и развитие.

00:15:30 – Интерактивы в подкастах.

00:20:00 – Про музыку Daytona Music Club.

00:22:10 – Музыкальный путь. Рэп, рок, 80-е, ретровейв и немного спортивно-бальных танцев.

00:42:40 – О музыке Максима. Первые треки и EP-альбом. Творческие планы.

00:52:30 – КВН, творчество и провалы.

01:02:10 – Хейт и поддержка проекта Daytona Music Club.

01:04:30 – Про людей в Благовещенске. Ненависть и неумение радоваться за успех других.

01:17:20 – Концерты будут? Поддержка, идеи и реализации.

01:25:10 – Финальная мысль.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

Аккаунт на Яндекс.Музыка

Аккаунт на Apple Podcasts

Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

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