Гороскоп на 3 сентября: у Тельцов всё хорошо, а Козерогам не стоит скромничать

Восход Солнца: 05:47

Заход Солнца: 19:10

Солнце в Деве.

Овен. Благоприятный день, открывающий новые перспективы, корректировки намеченных планов. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятельных лиц, покровителей. Их помощь будет кстати. Во второй половине дня вероятны неприятные новости, связанные с близкими людьми. Их болезнь может приобрести затяжной характер.

Телец. Хороший день во всех отношениях. Ваша активность и деловитость могут импонировать коллегам. Возможно, вам предложат новую должность или помощь. Соглашайтесь не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. Несмотря на благоприятные перспективы, будьте осмотрительны со своими коллегами. Вероятна активизация тайных врагов и недоброжелателей. Возможны супружеские измены. День включения космической энергии любви, отпущения грехов, покаяния.

Близнецы. Напряжённый день. Необходимы сдержанность, аскетизм, противостояние соблазнам. Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Рекомендуется провести этот день на даче или в лесу. Перед сном полезны омовения или холодные ножные ванны. Кладбище во сне — к долгой и отчаянной борьбе с нуждой.

Рак. Благоприятный день, отмеченный подъемом жизненной энергии. Начатые дела будут успешно завершаться. Вы можете извлечь большую пользу из общения с деловыми партнёрами, но только при условии, что будете тактичными и обходительными. В разговорах с начальством избегайте острых углов. Возможно новое романтическое знакомство, отмеченное впоследствии серьезными намерениями.

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Лев. Терпение и исключительная трудоспособность помогут вам снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей. В целом же день неблагоприятный для контактов и деловых переговоров. Резкие смены настроения, дурное расположение духа не позволят достичь какого-либо результата. Общение с друзьями принесет массу позитивных эмоций, но используйте интернет или телефон!

Дева. Сегодня вам придётся самостоятельно идти к цели, а помощь окружающих может только навредить. Неблагоприятный день для любой деятельности. Жизненный потенциал находится на невысоком уровне, поэтому вы не сможете в полной мере проявить свои таланты и способности или использовать ситуацию в собственных целях. Все, чего вы добьетесь, будет сделано с большим трудом. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня.

Весы. Сатанинский день. Эмоциональная напряженность может привести к ошибкам и просчётам в работе. Звезды рекомендуют не обращать внимания на препятствия. Это день испытаний и проверки на стойкость характера.

Скорпион. Вас ожидает хороший день во всех отношениях. Благоприятно начинать любое дело. Решительно беритесь за работу — и вы сможете успешно ее завершить. Наблюдательный и изобретательный ум поможет вам избежать риска в различных предприятиях. Вероятно, что вы сможете восстановить потерянные связи, которые изменят уровень вашей работы и наполнят ее новым содержанием.

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Стрелец. Признание и успех вам гарантированы в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Этот день посвятите культурному отдыху вместе с детьми, что значительно расширит ваш круг интересов. Ваши дети могут стать вашими единомышленниками. Это очень важно. Ослабление защитных сил организма может быть причиной тяжелого инфекционного заболевания.

Козерог. Не скромничайте, рассказывайте о своих способностях и успехах с удовольствием, ведь вам действительно нравится то, чего вы сумели достигнуть своим умом и другими, достойными похвалы, чертами. День провокаций и активизации тёмных сил. Вероятны обстоятельства, которые испытают вас на прочность и умение владеть ситуацией. Начатая работа будет требовать от вас напряжения сил. Возможны эмоциональные перегрузки, упадок сил. Состояние тревоги и неуравновешенность могут значительно усложнять ситуацию. Вам предстоит приложить максимум усилий для того, чтобы выбраться из создавшегося положения.

Водолей. Критический день. Вам вдруг может показаться, что всё потеряло смысл; но скоро тучи разойдутся и выглянет солнышко. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели. Но старайтесь не проявлять излишних амбиций. Не пытайтесь выделиться или поставить свое мнение выше мнений других. Возможно столкновение с недоброжелательством, грубостью или неприкрытым обманом. Непогода во сне или наяву - признак гордыни и тщеславия.

Рыбы. Напряжённый день, связанный с духовным очищением, познанием нравственных законов, прозрением. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений. Всё, за что бы вы ни взялись сегодня, может быть реализовано. Ваша половина будет вами гордиться, ведь так приятно сознавать, что с тобой рядом живет талантливый человек. Сегодня вполне возможен прием гостей. Вы можете доставить много приятных минут своим близким. Научитесь радоваться тому, что преподносит жизнь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев