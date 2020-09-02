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2сентября
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сегодня, 19:32 0

Центр помощи «Доброта» в Благовещенске снова открыл свои двери для пожилых людей

Центр помощи «Доброта» в Благовещенске снова открыл свои двери для пожилых людей

С началом осени открыл двери центр досуга для пожилых людей «Доброта». КЦСОН временно закрыли из-за эпидемии коронавируса в марте этого года. Сейчас его могут посещать с соблюдением мер предосторожности одновременно до 7 человек, сообщают в пресс-службе Министерства социальной защиты населения Амурской области.

В отделении дневного пребывая граждан пожилого возраста и инвалидов специалисты помогают заниматься физическими упражнениями, развивать речь и релаксировать по специальной методике. Все занятия проводятся ежедневно.

Центр помощи «Доброта» начал свою работу в январе 2020 года в рамках развития системы долговременного ухода для повышения качества жизни. Здесь можно получить профессиональный уход, совмещенный с досугом и реабилитационными программами, а затем вернуться к семье в привычные условия. Всего с начала реализации проекта отделение посетило 25 человек.

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#соцзащита

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