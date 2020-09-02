Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:30 4

В Белогорске вандалы украли прожектор на кольцевой развязке

В Белогорске вандалы украли прожектор на кольцевой развязке

Очередной акт вандализма произошел вечером 25 августа в Белогорске. В 02:25, как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный мужчина на кольцевой развязке украл один из трех прожекторов, которые подсвечивают флагшток.

― Произошло это в ночь на 25 августа, ― рассказывает директор ООО “Автодорсфера” Ольга Алексеева. ― По камерам видеонаблюдения, установленных на кольце, видно, что мужчина, совершивший кражу, был один. На месте преступления он находился минут 7. За это время он открутил прожектор, который находился на высоте 2,5 метра и скрылся. Также камеры зафиксировали, что в это же время мимо проезжали 3 автомобиля и проходила пара ― мужчина и женщина.

По данному факту написано заявление в правоохранительные органы, взяты видеозаписи с камер наблюдения. Сотрудники полиции выезжали на место преступления. Ведется расследование.

― Ущерб составил 18,5 тысяч рублей, ― добавила Ольга Алексеева. ― Может кто-то что-то видел, когда проезжал и проходил мимо, слышал, живет там, или машина там стояла и есть запись с видеорегистратора. Будем благодарны за любую информацию. Обращаться необходимо по номеру 02 в полицию Белогорска.

После кражи прожектора оставшиеся подняли еще на 2 метра.

Просмотров всего: 153

#Белогорск #происшествия

распечатать


Общество 3

Белогорск обеспечил полицию мини-дронами
Общество 2

В Благовещенске девушку обвиняют в интернет-мошенничестве
Общество

В Прогрессе пожарные спасли двух человек из горящей квартиры
Общество 1

В Белогорске меняют светофоры
Комментарии
Показать все (4)
  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Нехилый такой ценник 18,5тыр. по гос закупкам?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    24 минуты назад

    походу не знаете стоимость таких прожекторов! Стоят они очень дорого, это вам не лампочка! зайдите на сайты и посмотрите

  • Пальмочка

    Пальмочка
    22 минуты назад

    Вандалы не могут украсть, могут испортить, уничтожить, а крадет вор.

  • vertex

    vertex
    12 минут назад

    "Действительно Ван Дамм какой - то, закупал по такой цене?"

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь