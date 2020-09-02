В Белогорске вандалы украли прожектор на кольцевой развязке

Очередной акт вандализма произошел вечером 25 августа в Белогорске. В 02:25, как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный мужчина на кольцевой развязке украл один из трех прожекторов, которые подсвечивают флагшток.

― Произошло это в ночь на 25 августа, ― рассказывает директор ООО “Автодорсфера” Ольга Алексеева. ― По камерам видеонаблюдения, установленных на кольце, видно, что мужчина, совершивший кражу, был один. На месте преступления он находился минут 7. За это время он открутил прожектор, который находился на высоте 2,5 метра и скрылся. Также камеры зафиксировали, что в это же время мимо проезжали 3 автомобиля и проходила пара ― мужчина и женщина.

По данному факту написано заявление в правоохранительные органы, взяты видеозаписи с камер наблюдения. Сотрудники полиции выезжали на место преступления. Ведется расследование.

― Ущерб составил 18,5 тысяч рублей, ― добавила Ольга Алексеева. ― Может кто-то что-то видел, когда проезжал и проходил мимо, слышал, живет там, или машина там стояла и есть запись с видеорегистратора. Будем благодарны за любую информацию. Обращаться необходимо по номеру 02 в полицию Белогорска.

После кражи прожектора оставшиеся подняли еще на 2 метра.