Белогорск обеспечил полицию мини-дронами

Портативные ультратонкие дроны появились в межмуниципальном отделе МВД России “Белогорский”. Решение об обеспечении отдела пятью летательными аппаратами принял глава Белогорска Станислав Мелюков. В администрации города рассказали, что содействие работе правоохранительных органов осуществляется в рамках городской программы, направленной на профилактику правонарушений на территории города.

- Использование беспилотников стало в Белогорске уже привычным делом, - говорит начальник межмуниципального отдела “Белогорский” Давид Авидзба. - Периодически мы пользуемся возможностями аэросъемки и привлекаем муниципальный квадрокоптер. Понятно, что сверхлегкий дрон не способен на продолжительную работу. Однако и такой арсенал полезен для оперативно-следственных мероприятий. Теперь будем осваивать новое оборудование.

Беспилотники весом всего в 36 граммов способны подниматься на высоту до 10 метров, производить высококачественную аэрофото- и видеосъемку и передавать изображение в режиме реального времени на смартфоны. Несмотря на компактность, дрон оснащен HD-камерой, барометрическим датчиком, WiFi - модулем, подсветкой. Им можно управлять как с помощью миниатюрного пульта, так и со смартфона. Поднимают в воздух супер-легкий аппарат коллекторные моторы. Дрон способен осуществлять 3D-полёт в 360 градусов и автоматически возвращаться к пилоту.

Такой же дрон по решению главы города Станислава Мелюкова передан в дрон-школу Белогорска в Центре дополнительного образования детей, еще один в пресс-службу главы Белогорска.