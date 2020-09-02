Десятки благовещенцев узнали правду о родственниках, участвовавших во Второй мировой войне

Папки с архивными документами о своих родных получили сегодня 11 благовещенцев.

Клара Радионовна Шестак среди тех, кто узнал сегодня подробности военного пути своих близких.

– Отец был такой молчун, ничего не говорил про войну, а мы ничего и не спрашивали. Сейчас думаю, как это плохо, что не спрашивали. Знаете, у моего дедушки была дочь и 5 сыновей, из которых только двое вернулись домой. А дочь, это моя мама, умерла в войну от тяжелой работы. Она валила лес, чтобы отапливать больницу и школу в селе. Мы, четверо сестер, оказались в детдоме. Но папа вернулся с войны и забрал нас. И вот мы выросли, сейчас мне 80 лет, – рассказывает Клара Радионовна.

Печать документов и оформление папок оплачивается за счет средств муниципального гранта, выделенного на реализацию проекта «Память». Проект появился в Санкт-Петербурге в 2018 году. В Благовещенске координатором проекта выступает Ассоциация пожилых людей. Благодаря проекту десятки благовещенцев уже узнали подробности военного пути, а также места захоронения своих близких, сообщила пресс-служба администрации города.