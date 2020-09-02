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сегодня, 17:35 0

Глава «Аэрофлота» рассказал, почему невозможно заразиться коронавирусом на борту самолета

Глава «Аэрофлота» рассказал, почему невозможно заразиться коронавирусом на борту самолета
Фото: pixabay.com/

Глава авиакомпании утверждает, что шахматная рассадка в самолетах излишняя мера. Там и так безопасная среда.

Виталий Савельев в интервью ТАСС говорит о том, что «все страшилки по поводу фобий – популизм диванных экспертов». Стерильность на борту у новых машин на уровне хирургических операционных.

— Мы уже всем объяснили, рассказали, даже доказали, что эти страхи напрасны. И никакая шахматно-шашечная рассадка не нужна. Самолет — абсолютно безопасная среда, герметичная капсула, воздух в которой постоянно обрабатывается, — рассказывает глава компании в спецпроекте ТАСС «Первые лица бизнеса».— Люди хотят летать! Мы по загрузке видим. Рейсы моментально стали заполняться, как только пассажиры узнали, что по прибытии им не придется две недели сидеть в обсервации.

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#коронавирус #отдых #туризм

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