Около тысячи амурчан объявили себя самозанятыми за последние два месяца

Возможность объявить себя самозанятыми амурчане получили 1 июля 2020 года. За время действия этого режима в регионе зарегистрировалось около 950 налогоплательщиков.

«Новый налоговый режим идеально подходит тем, кто самостоятельно оказывает услуги или производит товары без трудового договора с работодателем или наёмными сотрудниками. При этом все платежи, которые предстоит вносить, – это 4% от дохода с продаж физическим лицам и 6% – при получении оплаты от юридических лиц. Других налогов самозанятым оплачивать не нужно», публикует у себя на сайте пресс-служба областного правительства со ссылкой на налоговую службу.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно не имея ИП. В помощь мобильное приложение «Мой налог», которое сработает по логину и паролю от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Можно и через сам веб-кабинет плательщика на сайте ФНС России или уполномоченное кредитное учреждение.