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2сентября
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сегодня, 18:16 2

Около тысячи амурчан объявили себя самозанятыми за последние два месяца

Около тысячи амурчан объявили себя самозанятыми за последние два месяца
Фото: pixabay.com

Возможность объявить себя самозанятыми амурчане получили 1 июля 2020 года. За время действия этого режима в регионе зарегистрировалось около 950 налогоплательщиков.

«Новый налоговый режим идеально подходит тем, кто самостоятельно оказывает услуги или производит товары без трудового договора с работодателем или наёмными сотрудниками. При этом все платежи, которые предстоит вносить, – это 4% от дохода с продаж физическим лицам и 6% – при получении оплаты от юридических лиц. Других налогов самозанятым оплачивать не нужно», публикует у себя на сайте пресс-служба областного правительства со ссылкой на налоговую службу.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно не имея ИП. В помощь мобильное приложение «Мой налог», которое сработает по логину и паролю от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Можно и через сам веб-кабинет плательщика на сайте ФНС России или уполномоченное кредитное учреждение.

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#налоги

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Комментарии
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    3 часа назад

    И что это дает? Неужели пенсию????

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Что даёт? Ярмо налоговое, вот что...

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