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сегодня, 17:48 0

Амурские школьники могут поучаствовать в цифровом фестивале профессий

Амурские школьники могут поучаствовать в цифровом фестивале профессий
Фото: @rmc_amur

2 сентября начинает свою работу платформа по ранней профориентации в рамках проекта «Билет в будущее». Школьников поближе познакомят с популярными сегодня профессиями, а также проведут мастер-классы. Участвовать в профориентационных мероприятиях с помощью смартфона смогут и амурские ребята.

Уроки профессионального мастерства пройдут в школах области. Мастера своего дела по видеосвязи раскроют профессиональные секреты и дадут участникам задания, которые помогут найти себя. ⠀

Чтобы записаться на участие в проекте, нужно зайти на сайт wsr.online и выбрать вкладку «активности для школьников». Каждый участник фестиваля может попробовать себя в четырёх активностях. Проходить профориентационные мероприятия можно только на одном ресурсе: либо на платформе проекта «Билет в будущее», либо в формате фестиваля (на WSR онлайн), рассказали специалисты регионального модельного центра.

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#образование

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