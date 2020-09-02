В Амурской области выявлен 31 новый случай COVID-2019

В Приамурье лабораторно подтверждён 31 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста за последние сутки – 0,9%.

В областном центре подтвердились 23 заражения. Три случая в Ромненском районе. По одному случаю в Благовещенском, Серышевском и Тамбовском районах, а также в городах Свободный и Белогорск.

Всего на 2 сентября в Амурской области выявлено 3449 случаев COVID-2019. С выздоровлением 2336 человека выписаны из стационара. Количество летальных исходов — 48 человек.

Под медицинским наблюдением находится 681 человека, бывших в контакте с заболевшими. Из них в изоляторах находится семь человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области.