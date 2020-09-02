В Благовещенске обещают отремонтировать дороги ко всем городским школам
Масштабную ревизию всех дорог и подъездных путей к школам проведут в Благовещенске. По итогам проверки составят план ремонта, который хотят начать в следующем году.
Ревизию начнут в ближайшее время, а завершить хотят через полтора месяца.
— По результатам ревизии разработают план ремонтов, который начнут воплощать в жизнь в следующем году. В результате, все подъезды и подходы к школам Благовещенска должны стать качественными и безопасными, - опубликовал в соцсетях глава города Олег Имамеев.
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