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сегодня, 17:03 1

В Благовещенске обещают отремонтировать дороги ко всем городским школам

В Благовещенске обещают отремонтировать дороги ко всем городским школам

Масштабную ревизию всех дорог и подъездных путей к школам проведут в Благовещенске. По итогам проверки составят план ремонта, который хотят начать в следующем году.

Ревизию начнут в ближайшее время, а завершить хотят через полтора месяца.

— По результатам ревизии разработают план ремонтов, который начнут воплощать в жизнь в следующем году. В результате, все подъезды и подходы к школам Благовещенска должны стать качественными и безопасными, - опубликовал в соцсетях глава города Олег Имамеев.

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#городская власть #школа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    34 минуты назад

    слава богу учебный год начался-самое время вспомнить

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