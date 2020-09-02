Школьные медики поддержат эпидбезопасность в учебных учреждениях Приамурья

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Школьные педиатры и фельдшеры Приамурья встретили новый учебный год с повышенной настороженностью. Кроме своих основных обязанностей, медики в школах теперь будут следить за эпидемиологической безопасностью.

Измерение температуры, санитайзеры, социальная дистанция — теперь в школах действуют новые правила. Меры принимаются для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, а также других респираторных заболеваний, сообщает портал областного правительства.

Школьные врачи и фельдшеры кроме основных функций теперь должны будут выполнять ряд задач по поддержанию в учебных заведениях эпидемиологической безопасности.

— Помимо этого, в круг их обязанностей входят и другие, не менее важные функции: оказание первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний; проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов зрения, пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушений обмена веществ. В обязательном порядке — медицинский контроль за организацией образовательного процесса, питания, физического воспитания, трудового обучения. Школьный медик участвует в оценке готовности ребенка к обучению в школе с точки зрения возможностей организма, в комплексной медицинской и психолого-педагогической оценке состояния здоровья детей, — поясняет Ирина Молчанова, главный врач Детской городской клинической больницы.

По словам Ирины Николаевны, школьный медик участвует в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания, ведёт информационную работу с детьми, родителями по вопросам санитарно-гигиенической грамотности и формирования устойчивых стереотипов здорового образа жизни.

— Конечно, нынешний учебный год характеризуется повышенными рисками из-за пандемии коронавирусной инфекции. И в связи с этим хочу обратиться к родителям с предостережением: не нужно отправлять в школу или детский сад детей с малейшими признаками ОРВИ. Наша общая ответственность может сдержать распространение не только COVID-19, но и других инфекционных заболеваний, — отметила Ирина Молчанова.