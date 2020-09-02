Амурским дорожникам стоит ускориться с ремонтом трасс

Губернатор Приамурья продолжает инспектировать ремонт областных трасс. Сегодня глава региона вместе с руководством минтранса осмотрел участок Благовещенск – Гомелевка и побывал на реконструкции десятикилометрового отрезка автодороги Верхняя Полтавка – Новоалександровка .

«Так, по результатам экспертизы 2019 года примерно половина (52% - 95 км из 171 километров) региональной автомобильной дороги Благовещенск - Гомелевка не соответствует нормативам. В 2019 году ремонт 2,6 километров дороги был проведен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день за счет областного бюджета идет ремонт двух участков общей протяженностью 4,4 километров. Значительный износ покрытия, ливневые осадки и интенсивное движение транспорта привели к образованию ям, трещин и выбоин», опубликовано на сайте областного правительства.

По словам министра транспорта региона, разрушенное покрытие на особо сложных участках планируют восстановить путем ямочного ремонта в сентябре. На ремонт пяти участков протяженностью 20,2 километров до конца года разработают проектную документацию, строительно-монтажных работ планируют закончить в этом же году.

Возникли проблемы с ремонтом десятикилометрового отрезка ведущего от Верхней Полтавки в Новоалександровку. Всему виной затянувшиеся дожди. Кстати, средства на реконструкцию по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Как рассказал руководитель ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко, в ходе реализации проекта выполнили большой объём непредвиденных работ по выемке пучинистого грунта. Их проект реконструкции не предусматривал. Ещё за это время заменили основание дороги на всём протяжении участка, установили водопропускные трубы.

— Дорожникам нужно ускориться и максимально нарастить темпы работ, - сказал губернатор. — Главная проблема района — плохое состояние дорог в районе нескольких сел. Основная причина — обводнение грунта из-за дождей. Но есть и другая проблема — подвоз стройматериалов большегрузным транспортом на ремонт дороги Новоалександровка - Верхняя Полтавка негативно отразился на состоянии прочей дорожной сети района. Сегодня принят ряд решений по дополнительному финансированию повреждённых участков и выделению большего объема средств на содержание дорог. Минприроды дано поручение - определить перечень карьеров, в которых можно было бы брать инертные материалы на восстановление и содержание районных дорог».финансированию повреждённых участков и выделению большего объема средств на содержание дорог. Минприроды дано поручение — определить перечень карьеров, в которых можно было бы брать инертные материалы на восстановление и содержание районных дорог.

Нужно понимать, что автодорога Верхняя Полтавка – Новоалександровка обеспечивает сообщение между Константиновским и Тамбовским районом. При этом соединяет не только населенные пункты, но и ведет к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Её ремонт планируют завершить в ноябре.