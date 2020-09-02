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2сентября
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сегодня, 16:23 0

16 амурских фермеров претендуют на миллионы из областного бюджета

16 амурских фермеров претендуют на миллионы из областного бюджета
Фото: pixabay.com

Грантовую поддержку амурским фермерам и владельцам крестьянских хозяйств окажет Минсельхоз в рамках конкурса «Агростартап». 14 фермеров, а также 2 владельца фермерских хозяйств уже претендуют на выплаты.

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе, который длится с 1 по 18 сентября, конкурсная комиссия рассматривает пакет документов от каждого конкурсанта. У претендентов на выплату не должно быть задолженности по налогам, глава крестьянского хозяйства должен иметь образование или опыт в сельскохозяйственной сфере, а также предоставить план по развитию.

На втором этапе, который пройдет с 21 сентября по 9 октября, конкурсная комиссия будет определять, кто и в каком размере получит грантовую поддержку.

Конкурс «Агростартсап» проводится в области второй раз подряд, в первом конкурсе выплату получили 2 амурских фермера. Победители конкурса могут получить до 5 миллионов рублей, если они занимаются разведением крупного рогатого скота, и до 3 миллионов, если занимаются другими направлениями сельского хозяйства. Сумма гранта может закрыть до 90% расходов фермера. В этом году на грантовую поддержку для амурских фермеров выделено 32,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

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#сельское хозяйство

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