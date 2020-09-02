В Благовещенске завтра пройдет сильный дождь

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В Белогорске и Свободном завтра облачно. Во второй половине дня прогнозируется сильный ливень. Температура днём +16…+20°С. Ветер северо-восточный 3-7 метров в секунду. В Райчихинске, Завитинске и Архаре пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется до +20°С. Ветер восточный до 7 метров в секунду. В Зее небольшая облачность, без осадков. Днем столбик термометра покажет +14…+19°С. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. В Шимановске облачно, к вечеру пойдет дождь. Температура днём +16…+19°С. Ветер северо-восточный 3-7 метров в секунду. В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём +11…+22°С. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. В Тынде переменная облачность, без осадков. Днем будет около +19°С. Ветер восточный до 5 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью небольшая облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +11…+13°С. Днем в областном центре пройдет сильный дождь. Ветер северный с порывами до 20 метров в секунду. Воздух прогреется до +18…+20°С.

Напомним, что амурские синоптики объявили очередное штормовое предупреждение. Стихия разгуляется 3 и 4 сентября на большей части Приамурья. На территории региона прогнозируются дожди, ливни и шквалистый ветер.