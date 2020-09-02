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сегодня, 15:52 2

На благовещенском судостроительном заводе построили катер для Минобороны

На благовещенском судостроительном заводе построили катер для Минобороны
Фото: amurobl.ru

Более ста сотрудников судостроительного завода имени Октябрьской революции трудились над созданием большого гидрографического катера. Работы выполнили раньше срока – вместо трёх лет на возведение потребовалось полтора года. Назвали катер в честь известного русского гидрографа Александра Анищенко.

Катер уже спустили на воду. Теперь он отправится на достроечную базу в морской порт, там его оснастят оборудованием и проведут завершающий этап строительства. Новое судно войдет в состав Тихоокеанского флота, на нём будут исследовать рельеф морского дна для безопасной и эффективной работы военных кораблей.

Это уже пятый подобный катер, построенный в Благовещенске по заказу Минобороны России. Сейчас на заводе строят еще одно гидрографическое судно «Василий Бубнов», три малых рыболовных сейнера и рыболовный бот для якутских заказчиков, сообщает пресс-служба правительства области.

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#производство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    опять новость про катер?? завтра про визит Мишустина напишете?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    4 минуты назад

    День сурка!?

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