На благовещенском судостроительном заводе построили катер для Минобороны

Более ста сотрудников судостроительного завода имени Октябрьской революции трудились над созданием большого гидрографического катера. Работы выполнили раньше срока – вместо трёх лет на возведение потребовалось полтора года. Назвали катер в честь известного русского гидрографа Александра Анищенко.

Катер уже спустили на воду. Теперь он отправится на достроечную базу в морской порт, там его оснастят оборудованием и проведут завершающий этап строительства. Новое судно войдет в состав Тихоокеанского флота, на нём будут исследовать рельеф морского дна для безопасной и эффективной работы военных кораблей.

Это уже пятый подобный катер, построенный в Благовещенске по заказу Минобороны России. Сейчас на заводе строят еще одно гидрографическое судно «Василий Бубнов», три малых рыболовных сейнера и рыболовный бот для якутских заказчиков, сообщает пресс-служба правительства области.