Жители благовещенского микрорайона жалуются на мусор возле миграционного центра

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница дома по адресу: Студенческая, 21. Рядом с ее домом расположен Единый миграционный центр, где иностранные рабочие проходят медкомиссию. Женщина недовольна тем, что прямо под её окнами посетители учреждения собираются большими группами и оставляют после себя много мусора.

– Иностранные рабочие собираются большими толпами, едят, остатки еды бросают на землю. В туалет они ходят в ближайшие гаражи, стоит ужасный запах, там просто невозможно пройти. Из-за того, что они постоянно толпятся за домом, там боятся гулять дети. Хотелось бы убрать это столпотворение людей и автобусов, которые их привозят, – рассказала нам Наталья Александровна.

По словам женщины, в день приходит по 5-7 автобусов. При этом поговорить с самими мигрантами не получается – они не всегда понимают по-русски. В миграционном центре на жалобу жителей не отреагировали. В планах у жильцов дома писать обращение в прокуратуру.

Между тем в Едином миграционном центре нас заверили, что проблема надумана.

– Лично ко мне никто не обращался с подобными жалобами. Да, к нам ежедневно приезжают по 5-6 автобусов, мигранты проходят медкомиссию и сдают анализ на COVID-19. При этом специально для них у них есть отдельный туалет, он постоянно открыт, туда все время стоит очередь. Что касается толпы на улице – мы не можем запретить людям выходить из здания. Мусор за ними также регулярно убирается, – рассказал руководитель центра Сергей Копырин.

По мнению руководителя учреждения, жильцы просто недовольны большим количеством автобусов, которые иногда могут создавать пробку. При этом, по его словам, автобусы всегда паркуются на специальной стоянке.