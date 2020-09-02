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сегодня, 15:00 6

Жители благовещенского микрорайона жалуются на мусор возле миграционного центра

Жители благовещенского микрорайона жалуются на мусор возле миграционного центра
Фото: amur.pvsmvd.ru/

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница дома по адресу: Студенческая, 21. Рядом с ее домом расположен Единый миграционный центр, где иностранные рабочие проходят медкомиссию. Женщина недовольна тем, что прямо под её окнами посетители учреждения собираются большими группами и оставляют после себя много мусора.

– Иностранные рабочие собираются большими толпами, едят, остатки еды бросают на землю. В туалет они ходят в ближайшие гаражи, стоит ужасный запах, там просто невозможно пройти. Из-за того, что они постоянно толпятся за домом, там боятся гулять дети. Хотелось бы убрать это столпотворение людей и автобусов, которые их привозят, – рассказала нам Наталья Александровна.

По словам женщины, в день приходит по 5-7 автобусов. При этом поговорить с самими мигрантами не получается – они не всегда понимают по-русски. В миграционном центре на жалобу жителей не отреагировали. В планах у жильцов дома писать обращение в прокуратуру.

Между тем в Едином миграционном центре нас заверили, что проблема надумана.

– Лично ко мне никто не обращался с подобными жалобами. Да, к нам ежедневно приезжают по 5-6 автобусов, мигранты проходят медкомиссию и сдают анализ на COVID-19. При этом специально для них у них есть отдельный туалет, он постоянно открыт, туда все время стоит очередь. Что касается толпы на улице – мы не можем запретить людям выходить из здания. Мусор за ними также регулярно убирается, – рассказал руководитель центра Сергей Копырин.

По мнению руководителя учреждения, жильцы просто недовольны большим количеством автобусов, которые иногда могут создавать пробку. При этом, по его словам, автобусы всегда паркуются на специальной стоянке.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • клавишник

    клавишник
    2 часа назад

    "По мнению руководителя учреждения, жильцы просто недовольны большим количеством автобусов, которые иногда могут создавать пробку. При этом, по его словам, автобусы всегда паркуются на специальной стоянке."

    Ну здесь Вы лукавите, автобусы редко стоят на стоянке, бросают их на проезжей части с вкюченной аварийкой. чем и создают пробки, особенно в час пик.

  • Аня-клякса

    Аня-клякса
    2 часа назад

    До этого они проходили медкомиссию на Ленина, 60 там была точно такая же ситуация мы уже не знали куда писать жалобы

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    да такая де петрушка и на Ленина-Политехническая.

    Привозят рабочих на медкомисию, а автобусы на проезжей оставляют.

    И там, чтобы его объехать, приходится на встречную полосу выезжать.

    ГиБДД - вы де!!!

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    А.И. когда уже научитесь грамотно писать? В инстаграмме в этом тексте 4 ошибки. В этом 2 исправили,2 оставили. Учите русский язык.

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    58 минут назад

    Вы бы видели что творится на таможни.Они бедные ищут туалет.Бросают мусорят.Если везете людей создайте условия.Это люди не собаки

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    56 минут назад

    Поставьте мусорные баки.В конце концов дайте пакеты под мусор.

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