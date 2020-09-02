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сегодня, 15:38 1

В столице Приамурья 3 сентября состоится «Свеча памяти»

В столице Приамурья 3 сентября состоится «Свеча памяти»
Фото: @centr.vibor

75 лет назад, 2 сентября закончилась вторая мировая война. В знак памяти и благодарности благовещенцев приглашают принять участие в ставшей уже традиционной акции «Свеча памяти».

Молодежный центр «Выбор» предлагает завтра всем неравнодушным к памяти павших воинов зажечь в своих окнах свечи. Акция начнется в 21.00.

— Почтим память тех, кто отдал самое ценное — свою жизнь — ради жизни своих потомков, ради мира на земле. Зажигай свечу, делай фото, выкладывай в инстаграм с хэштегом #свечавокне28 Ваши фотографии опубликуем у себя на страничке, — пишут сотрудники молодежного центра в своем аккаунте @centr.vibor

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#жизнь #история #память #праздники

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 минуты назад

    "Ваши фотографии опубликуем у себя на страничке," а айфон дадут как на выберах?

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