В столице Приамурья 3 сентября состоится «Свеча памяти»

75 лет назад, 2 сентября закончилась вторая мировая война. В знак памяти и благодарности благовещенцев приглашают принять участие в ставшей уже традиционной акции «Свеча памяти».

Молодежный центр «Выбор» предлагает завтра всем неравнодушным к памяти павших воинов зажечь в своих окнах свечи. Акция начнется в 21.00.

— Почтим память тех, кто отдал самое ценное — свою жизнь — ради жизни своих потомков, ради мира на земле. Зажигай свечу, делай фото, выкладывай в инстаграм с хэштегом #свечавокне28 Ваши фотографии опубликуем у себя на страничке, — пишут сотрудники молодежного центра в своем аккаунте @centr.vibor