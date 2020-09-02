Июнь 2020 года стал самым дождливым в истории Благовещенска

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С начала лета на Благовещенск пролилось уже свыше 500 миллиметров осадков. Это больше 90 % годовой нормы. Ливень прошел в городе вчера, небольшой дождь сегодня утром. На 3 и 4 сентября синоптики вновь прогнозируют непогоду.

Обильные осадки добавляют этим летом не мало головной боли. Еще не везде были устранены последствия августовских ливней, как снова пришлось откачивать воду уже после первого сентябрьского дождя. По информации синоптиков, выпало почти 6 миллиметров осадков.

Вакуумные машины «ГСТК», а также привлеченная техника откачивала воду на улицах Дьяченко, Нагорной, перекрестках Игнатьевское шоссе – Василенко, Шевченко – Раздольная, Ленина – Пушкина. Сильный дождь продолжился ночью, а также утром 1 сентября, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Сегодня откачка воды продолжается в частном секторе на улицах Чехова, Раздольная, Магистральной и в районе пересечения улиц Островского и Соколовской.

Как отмечают в Амурском гидрометцентре, прошедший вчера ливень не является опасным явлением, подобные осадки характерны для сентября.