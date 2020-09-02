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2сентября
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сегодня, 17:08 2

Амурская прокуратура добилась для граждан перерасчета по коммуналке

Амурская прокуратура добилась для граждан перерасчета по коммуналке
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области провела проверку и признала незаконной повышение платы за содержание жилого дома. Квитанции с перерасчетом жители дома получат уже в сентябре этого года.

В прошлом году управляющая компанию, которая занимается обслуживанием дома, провела собрание собственников. На повестке был вопрос о поднятии платы за содержание жилого дома, большинство присутствующих поправки одобрили. Прокуратура провела проверку и выяснила, что при проведении собрания не были соблюдены нужные нормы, и все принятые решения считаются незаконными. Фактически управляющая копания самостоятельно увеличила тариф. Против директора управляющей компании возбуждено административное дело по статье — нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, опубликовано на сайте надзорного органа.

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#ЖКХ #закон #помощь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    25 минут назад

    старший дома расписался за всех жильцов-знакомо

  • Янyа

    Янyа
    20 минут назад

    "воздуждело административное дело"

    Новое АИ - это трэш какой-то.

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