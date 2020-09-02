Амурская прокуратура добилась для граждан перерасчета по коммуналке

Прокуратура Амурской области провела проверку и признала незаконной повышение платы за содержание жилого дома. Квитанции с перерасчетом жители дома получат уже в сентябре этого года.

В прошлом году управляющая компанию, которая занимается обслуживанием дома, провела собрание собственников. На повестке был вопрос о поднятии платы за содержание жилого дома, большинство присутствующих поправки одобрили. Прокуратура провела проверку и выяснила, что при проведении собрания не были соблюдены нужные нормы, и все принятые решения считаются незаконными. Фактически управляющая копания самостоятельно увеличила тариф. Против директора управляющей компании возбуждено административное дело по статье — нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, опубликовано на сайте надзорного органа.