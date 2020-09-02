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сегодня, 14:27 0

В столице Приамурья оборудовали стойки с информацией о внутреннем туризме

В столице Приамурья оборудовали стойки с информацией о внутреннем туризме
Фото: economy.amurobl.ru/

Стойки с флаерами и картами туристических мест Амурской области устанавливают в общественных местах Благовещенска. Они, к слову, одновременно выполняют роль фотозон. В ближайшее время их начнут размещать на автозаправочных станциях, а также в придорожных кафе на основных трассах Приамурья. Всего в этом году планируют оборудовать 16 информационных стоек.

Все стойки оснащены карманами с полиграфической продукцией: буклеты, флаеры, листовки и карты помогут туристам сориентироваться на местности, познакомиться с основными достопримечательностями, а жителям по-новому взглянуть на привычные локации. Информация о туризме представлена на трех языках: русском, английском и китайском.

— Все это делается для комфортного пребывания туристов. Когда вы приезжаете в другой город, регион или страну, вам нужно узнать, где побывать, где покушать, где остановиться. Подобные стойки решают задачу. Плюс ко всему, это элемент гостеприимства. Путешественник понимает, что его не просто рады видеть, а готовы предложить что-нибудь интересное. Мы разработали несколько видов буклетов о самых популярных маршрутах – от экстремальных до традиционных походов в стиле «релакс». Есть интересная брошюра-комикс, карманная туристическая карта Благовещенска и Амурской области, скоро будет готов яркий путеводитель, — рассказала руководитель Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

Кроме основной функции стойки выполняют роль фотозоны. Конструкция представляет собой симпатичного зверька харзу, изготовленного в человеческий рост. Этот талисман амурского международного туристического форума «AMUR TRAVEL» стал символом туризма Амурской области.

На стойках есть контакты Туристско-информационного центра, где можно узнать подробности о путешествиях и отдыхе в Амурской области. Также для сканирования доступен QR-код регионального туристического портала, где собрана вся актуальная и полезная информация о туризме.

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#жизнь #образование #отдых #туризм

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