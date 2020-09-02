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сегодня, 15:04 0

Бразильянка была носителем коронавируса рекордное время

Бразильянка была носителем коронавируса рекордное время
Фото: pixabay.com

Жительница Бразилии пять месяцев болела коронавирусом. С марта она находилась дома на карантине и почти не чувствовали при этом никаких симптомов.

Женщина из Бразилии была носителем COVID-19 в течение пяти месяцев. Об этом написала газете O Globo со ссылкой на лабораторию молекулярной вирусологии Федерального университета Рио-де-Жанейро, сообщают РИА Новости.

Бразильянка была инфицирована в течение 152 дней. Женщина не испытывала никаких симптомов, но при этом могла заражать других людей.

«Это наиболее длительное задокументированное присутствие вируса в организме человека в мире и свидетельство того, какую роль играет бессимптомное протекание болезни в распространении пандемии», — отметило издание.

Имя пациентки не оглашается. Сообщается, что она работает в системе здравоохранения. В марте у неё появились легкие симптомы COVID-19. Она находилась на карантине дома и через пять месяцев смогла вернуться к выполнению обязанностей.

Ранее исследовали провели молекулярные тесты 3000 человек, переболевших коронавирусом. Ряд из них больше не чувствовали никаких симптомов, но продолжали быть носителями вируса в течение нескольких дней.

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#коронавирус #медицина

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