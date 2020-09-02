В Благовещенске осуждён автовладелец, наехавший на пешехода во дворе дома

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города, который нарушил правила дорожного движения. Во дворе жилого дома он совершил наезд на пешехода.

В октябре 2018 года благовещенец заехал во двор дома на улице Ломоносова и высадил пассажира. После чего сдал назад, чтобы выехать со двора и наехал на пешехода. Пострадавший получил закрытый перелом бедренной кости со смещением.

Владелец автомобиля полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Пешеход, получивший серьёзную травму, потребовал взыскать с подсудимого 250 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Из-за ДТП мужчине пришлось лечиться в медицинском учреждении, он испытал значительную физическую боль и до сих пор не может передвигаться без трости.

Суд признал благовещенца виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев. Жителю областной столицы запретили выходить из дома с 22:00 часов вечера до 6:00 утра. Кроме этого, мужчине нельзя покидать пределы города Благовещенска и менять место жительства. А ещё осуждённый заплатит 150 тысяч рублей пострадавшему в ДТП пешеходу, сообщает благовещенский городской суд Амурской области.