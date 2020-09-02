Из-за надвигающегося урагана отдыхающих в Приморье просят срочно покинуть побережье

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Гостей и жителей Приморского края, отдыхающих сейчас на море, просят срочно покинуть побережье. На регион надвигается ураган, вызванный тайфуном «Майсак».

Как сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС, ураган пройдёт над Корейским полуостровом в сторону Китая. Наибольшее воздействие тайфун окажет на юго-запад и запад Приморья. Там прогнозируют очень сильные ливни и шквалистый ветер до 28 метров в секунду.

У мысов залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду. Также прогнозируется опасная высота волн до 5 метров, на восточном побережье – до 7 метров. Подъём уровня моря вдоль южного побережья может достигнуть критических отметок.

Спасатели просят всех отдыхающих срочно покинуть места отдыха либо переместиться в безопасные места. Не рекомендуется оставлять свои авто возле различных конструкций, деревьев, подпорных стен и в низинах, где может подтопить. Кроме того, стоит исключить выходы на охоту, рыбалку, туристические маршруты, а гражданам рекомендуется воздержаться от купания.