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2сентября
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сегодня, 13:23 1

Из-за надвигающегося урагана отдыхающих в Приморье просят срочно покинуть побережье

Из-за надвигающегося урагана отдыхающих в Приморье просят срочно покинуть побережье
Фото: dailymail.co.uk

Гостей и жителей Приморского края, отдыхающих сейчас на море, просят срочно покинуть побережье. На регион надвигается ураган, вызванный тайфуном «Майсак».

Как сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС, ураган пройдёт над Корейским полуостровом в сторону Китая. Наибольшее воздействие тайфун окажет на юго-запад и запад Приморья. Там прогнозируют очень сильные ливни и шквалистый ветер до 28 метров в секунду.

У мысов залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду. Также прогнозируется опасная высота волн до 5 метров, на восточном побережье – до 7 метров. Подъём уровня моря вдоль южного побережья может достигнуть критических отметок.

Спасатели просят всех отдыхающих срочно покинуть места отдыха либо переместиться в безопасные места. Не рекомендуется оставлять свои авто возле различных конструкций, деревьев, подпорных стен и в низинах, где может подтопить. Кроме того, стоит исключить выходы на охоту, рыбалку, туристические маршруты, а гражданам рекомендуется воздержаться от купания.

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#погода #природа #экология

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Потом к нам придут ливни и затопят микраху.

    Жителям микрорайона привет! Вы там держитесь! Здоровья вам!

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