В Благовещенске на днях откроется выставочный зал

3 сентября состоится торжественное открытие благовещенского выставочного зала. Первым художественным проектом, который покажут в обновленном центре станет Всероссийская выставка «Образы войны». Зал ждёт гостей с двух часов дня, рассказали в министерстве культуры области.

В новой экспозиции представят 60 работ российских художников. Среди них работы именитых художников и молодого поколения живописцев. Есть и фронтовые рисунки Евгения Расторгуева. Выставка проработает до 4 ноября.

Кстати, в новом зале планируют не только выставки, но и мастер-классы, литературные салоны, творческие встречи и видеолекции по современному искусству.