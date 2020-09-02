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сегодня, 13:11 0

В Благовещенске на днях откроется выставочный зал

В Благовещенске на днях откроется выставочный зал
Фото: @minkultamur

3 сентября состоится торжественное открытие благовещенского выставочного зала. Первым художественным проектом, который покажут в обновленном центре станет Всероссийская выставка «Образы войны». Зал ждёт гостей с двух часов дня, рассказали в министерстве культуры области.

В новой экспозиции представят 60 работ российских художников. Среди них работы именитых художников и молодого поколения живописцев. Есть и фронтовые рисунки Евгения Расторгуева. Выставка проработает до 4 ноября.

Кстати, в новом зале планируют не только выставки, но и мастер-классы, литературные салоны, творческие встречи и видеолекции по современному искусству.

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#культура

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