Жители Верхнеблаговещенского пожаловались на объездную дорогу

В редакцию Амур.инфо обратились жители села Верхнеблаговещенское, они пожаловались на качество объездной дороги. Пользоваться объездом пришлось из-за демонтажа старого моста, ремонт которого закончится только в начале ноября. По объездному же пути, по мнению жителей, ездить не просто трудно, а крайне опасно.

— Состояние объездной дороги ужасное! Сплошная глина! Прошел дождь и никакой техники! Сейчас темнеет очень рано, а дальше еще хуже! Как детям возвращаться домой? — написали в редакцию 1 сентября.

А уже сегодня утром позвонила раздосадованная жительница областного центра.

— По объездной дороге сегодня утром ехать просто побоялась. Вернулась в город!

В свою очередь, администрация Благовещенского района заверила, что были проведены работы по отсыпке щебёночно-песчаной смесью и выравниванию проблемных участков дорожного полотна. В дальнейшем работы обещали продолжить.