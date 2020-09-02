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сегодня, 13:58 5

Жители Верхнеблаговещенского пожаловались на объездную дорогу

Жители Верхнеблаговещенского пожаловались на объездную дорогу

В редакцию Амур.инфо обратились жители села Верхнеблаговещенское, они пожаловались на качество объездной дороги. Пользоваться объездом пришлось из-за демонтажа старого моста, ремонт которого закончится только в начале ноября. По объездному же пути, по мнению жителей, ездить не просто трудно, а крайне опасно.

— Состояние объездной дороги ужасное! Сплошная глина! Прошел дождь и никакой техники! Сейчас темнеет очень рано, а дальше еще хуже! Как детям возвращаться домой? — написали в редакцию 1 сентября.

А уже сегодня утром позвонила раздосадованная жительница областного центра.

— По объездной дороге сегодня утром ехать просто побоялась. Вернулась в город!

В свою очередь, администрация Благовещенского района заверила, что были проведены работы по отсыпке щебёночно-песчаной смесью и выравниванию проблемных участков дорожного полотна. В дальнейшем работы обещали продолжить.

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#дороги #помощь

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    щебёночно-песчаной смесью

  • Николай К.

    Николай К.
    3 часа назад

    Вижу песко-гравий (на фото)

  • p_b

    p_b
    2 часа назад

    фото вообще левое какое то. нет там такого участка. отсыпку сделали всего в одном месте, метров 15 протяженностью. на половине пути разъехаться встречным машинам практически не возможно.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    А где вы там пгс увидели? Я вижу обычный грунт (почву)

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    1 час назад

    Там дорога хуже в 10 раз

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