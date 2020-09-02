С 7 сентября россияне смогут улететь на отдых в Грецию

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Российские самолеты будут садиться только в аэропорту Афин, Солоников и Ираклиона. Первое время в страну будут пускать не более 500 человек в неделю. При себе нашим туристам нужно иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 3 дня до полета. Справка должна быть на английском языке.

Греция 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление российского правительства.

Авиакомпании обязаны будут проверять справку с отрицательным тестом на COVID-19 перед посадкой пассажира. Если компания этот момент упустит, и справки у человека не окажется, им придется репатриировать его за свой счет.

При планировании поездки в страну россиянам придется заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.

– У них должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране, – говорится в постановлении «Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19».

Также в документе говорится, что при проведении выборочного теста на COVID-19 до выдачи результатов лабораторного исследования россиянам нельзя будет покидать место своего временного проживания. За нарушение правила грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро (439 000 рублей).