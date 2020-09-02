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2сентября
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сегодня, 12:23 1

В Верхнеблаговещенском обустраивают пешеходный переход

В Верхнеблаговещенском обустраивают пешеходный переход
Фото: Амур.инфо

В Верхнеблаговещенском, рядом с аварийным мостом, для жителей села начали обустраивать мостовой пешеходный переход. Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня к вечеру все работы должны быть завершены.

Рабочие уже установили несущий металлический каркас и часть ограждения.

В ближайшее время специалисты соединят между собой шпунты основания моста, постелют доски и установят прожекторное освещение.

Напомним, что мост в селе пришёл в аварийное состояние в результате обильных осадков. После обследования, специалисты приняли решение его разобрать и обустроить новый проезд.

По предварительной информации, движение транспорта на отремонтированном участке планируют открыть в начале ноября.

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#большая вода #дороги #ЖКХ #погода

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    52 минуты назад

    каменный век, переселенцы начали осваивать Верхнеблаговещенский

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