В Верхнеблаговещенском обустраивают пешеходный переход
В Верхнеблаговещенском, рядом с аварийным мостом, для жителей села начали обустраивать мостовой пешеходный переход. Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня к вечеру все работы должны быть завершены.
Рабочие уже установили несущий металлический каркас и часть ограждения.
В ближайшее время специалисты соединят между собой шпунты основания моста, постелют доски и установят прожекторное освещение.
Напомним, что мост в селе пришёл в аварийное состояние в результате обильных осадков. После обследования, специалисты приняли решение его разобрать и обустроить новый проезд.
По предварительной информации, движение транспорта на отремонтированном участке планируют открыть в начале ноября.
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