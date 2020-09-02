В Верхнеблаговещенском обустраивают пешеходный переход

В Верхнеблаговещенском, рядом с аварийным мостом, для жителей села начали обустраивать мостовой пешеходный переход. Как сообщает пресс-служба администрации города, сегодня к вечеру все работы должны быть завершены.

Рабочие уже установили несущий металлический каркас и часть ограждения.

В ближайшее время специалисты соединят между собой шпунты основания моста, постелют доски и установят прожекторное освещение.

Напомним, что мост в селе пришёл в аварийное состояние в результате обильных осадков. После обследования, специалисты приняли решение его разобрать и обустроить новый проезд.

По предварительной информации, движение транспорта на отремонтированном участке планируют открыть в начале ноября.