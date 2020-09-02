Крупные инвесторы Приамурья помогают развивать социальную инфраструктуру БАМа

Школа № 50 посёлка Ерофей Павлович получила дорогой подарок к своему 80-летию. Теперь учащиеся наряду с остальными жителями посёлка будут заниматься физкультурой на новом современном стадионе. Объект оборудовали на средства компании «Российские железные дороги».

Всё дело в том, что школа находится именно в ведении РЖД. Работы обошлись шефам в 33,5 миллиона рублей. Стадион оснащён всем необходимым – есть место для игры в волейбол, мини-футбол и баскетбол.



— РЖД активно помогает нам развивать социальную инфраструктуру БАМа. Плодотворное сотрудничество с корпорацией у Амурской области сложилось исторически. Именно благодаря железной дороге почти полвека назад на севере Приамурья появились сотни населенных пунктов, и сейчас большая часть их населения работает в РЖД. В свою очередь, компания уделяет большое внимание поселкам, в том числе и развитию спорта. Например, только в этом году РЖД подарила тындинской спортивной школе новый инвентарь на полмиллиона рублей, оплатила капитальный ремонт спортзала «Локомотив» и многое другое, — отметил губернатор области Василий Орлов.



Вообще, крупные компании в рамках своих социальных проектов активно помогают местным властям создавать комфортные условия для занятий спортом на территории всего Приамурья.



«Так, в 2020 году в городе Сковородино открылась современная спортивная площадка. Преобразования прошли на территории школы № 1. На создание современной спортивной площадки компания "Газпром трансгаз Томск" выделила более 7 миллионов рублей. Районные власти добавили ещё около 700 тысяч рублей, чтобы модернизировать стадион. Благодаря выделенным средствам на территории школы № 1 сделали футбольное поле с искусственным покрытием и трибуны. По соседству организовали площадки для игры в волейбол и баскетбол, а вокруг стадиона появилась стометровая беговая дорожка на 4 полосы. Территорию огородили. Компания "Газпром" регулярно помогает Сковородинскому району. На выделенные предприятием средства приобретались детские спортивно-игровые площадки, обновлялась материально-техническая база учреждений культуры. В ходе программы "Газпром – детям" в области началось строительство 5 ФОКов – в Благовещенске, Тынде, Тамбовке и Магдагачи. Программа "Газпром – детям" действует в области с 2017 года. За это время в Приамурье появилось 16 современных спортивных объектов – это пришкольные стадионы, оснащенные всем необходимым не только для уроков физкультуры, но и занятий спортивных секций, а также удобные многофункциональные площадки с современным покрытием», опубликовано на сайте областного правительства.



Интересно, что по программе «Газпром – детям» в этом году в области возводят не только ФОКи. На средства компании произведен и идет капитальный ремонт стадионов в Ивановке, Райчихинске, Завитинске и Бурее, а также двух многофункциональных площадок в Юхте и Новогеоргиевке.