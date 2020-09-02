В Благовещенске современное оборудование помогает предупреждать сосудистые заболевания

Более тысячи амурчан прошли исследования на новом ангиографе и аппарате УЗИ экспертного класса областного сосудистого. Это оборудование удалось закупить благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Стоимость ангиографического комплекса 48,8 миллионов рублей.

Ангиограф — устройство для оценки состояния сосудов пациента. С помощью рентгенологической установки аппарат исследует артерии, вены, капилляры и лимфатические сосуды. Это устройство не только проводит мультисъёмку, но и может записывать видео. Благодаря ангиографу амурские врачи быстро, точно и безболезненно для пациента диагностируют сосудистые патологии. Новый аппарат соответствует всем современным требованиям и имеет более усовершенствованное программное обеспечение с возможностью выполнения ротационной ангиографии и последующей 3D-обработкой изображения.

— Просто волшебный аппарат! Я даже не думала, что наше здравоохранение продвинется так далеко. Медсёстры приветливые, сделали всё быстро и аккуратно, — рассказала одна из пациенток центра Мария.

Федеральное правительство уделяет особое внимание здоровью и продолжительности жизни жителей Дальнего Востока. Для нужд регионального сосудистого центра закупили ещё один комплекс УЗИ экспертного класса.

Это оборудование, имеет очень высокий уровень разрешения. Что позволяет детализировать изображение и улучшить точность диагностики. Он может исследовать брахиоцефальные сосуды и аорту, нижние полые вены, выполнять транскраниальные исследования, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографией. С его приобретением увеличилось качество и доступность оказания медицинской помощи.

— Я видела и раньше, конечно, такой аппарат. Считаю, что очень важно в Амурской области иметь достаточно оборудования. Сейчас многие не только пожилые люди, но и достаточно молодые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо, чтобы врачи могли точно, а главное вовремя выявить проблему и начать её решение. А в этом как раз и поможет аппарат, — рассказала пациентка кабинета УЗИ сосудистого центра Ольга.