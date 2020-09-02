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сегодня, 12:15 0

В Благовещенске молодую девушку обвиняют в Интернет-мошенничестве

В Благовещенске молодую девушку обвиняют в Интернет-мошенничестве
Фото: pixabay.com

Жительницу областного центра обвиняют в совершении 10 фактов мошенничества. 28-летняя девушка обманывала доверчивых покупателей через Интернет. Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении амурчанки.

С июля 2017 по март 2018 года благовещенка размещала в сети Интернет объявления о продаже различного имущества. Переписываясь с потенциальными покупателями, девушка убеждала их переводить деньги на свой банковский счёт. После предоплаты товар заказчику она не отправляла. Такая схема позволила жительнице Приамурья заработать более 240 тысяч рублей.

Злоумышленнице оказывал помощь 29-летний благовещенец. Мужчина предоставил девушке свою банковскую карту для перечисления денежных средств от покупателей. Молодой человек привлечён к уголовной ответственности за пособничество в мошеннических действиях.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд. За мошенничество девушке может грозить наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #суды

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