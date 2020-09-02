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2сентября
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сегодня, 11:45 0

Пять населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными

Пять населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными

По данным главного управления МЧС России по Амурской области в регионе остаётся пять подтопленных населённых пунктов и 179 приусадебных участков. При этом уже освобождены от воды 57 участков.

Спасатели продолжают принимать заявки на откачку воды по телефонам ЕДДС. В муниципалитетах проходят обходы дворов и информирование населения.

Развёрнуто несколько пунктов временного размещения. Один из них в Благовещенске, где проживают два человека, пострадавших от паводка. Ещё пять ПВР обустроены в селе Ромны Ромненского района, в селе Пригородном Белогорского района, в пгт. Серышево Серышевского района, в селе Овсянка Зейского района и в самом Белогорске общей вместимость до 215 человек.

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#большая вода #МЧС

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