В Благовещенске приводят в порядок мемориалы воинской славы

Фото: «ГСТК»

Областной центр готовится к празднованию 75-летней годовщины со Дня окончания Второй мировой войны. Работники МКП «ГСТК» приводят в порядок территории памятников истории и монументального искусства.

Кроме этого, для комфортного посещения захоронений родственниками участников войны, в надлежащий вид приводятся городские кладбища. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @mkpgstk 1 Сен 2020 в 1:38 PDT Напомним, что в Благовещенске большинство запланированных мероприятий в честь праздника пройдут в малоактивном или в онлайн форматах.

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#ЖКХ #память #праздники

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