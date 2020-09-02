В Благовещенске приводят в порядок мемориалы воинской славы
Областной центр готовится к празднованию 75-летней годовщины со Дня окончания Второй мировой войны. Работники МКП «ГСТК» приводят в порядок территории памятников истории и монументального искусства.
Кроме этого, для комфортного посещения захоронений родственниками участников войны, в надлежащий вид приводятся городские кладбища.
Напомним, что в Благовещенске большинство запланированных мероприятий в честь праздника пройдут в малоактивном или в онлайн форматах.
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