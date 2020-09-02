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2сентября
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сегодня, 11:53 0

В Благовещенске приводят в порядок мемориалы воинской славы

В Благовещенске приводят в порядок мемориалы воинской славы
Фото: «ГСТК»

Областной центр готовится к празднованию 75-летней годовщины со Дня окончания Второй мировой войны. Работники МКП «ГСТК» приводят в порядок территории памятников истории и монументального искусства.

Кроме этого, для комфортного посещения захоронений родственниками участников войны, в надлежащий вид приводятся городские кладбища.

Напомним, что в Благовещенске большинство запланированных мероприятий в честь праздника пройдут в малоактивном или в онлайн форматах.

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#ЖКХ #память #праздники

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