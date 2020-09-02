В Прогрессе пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

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В Прогрессе спасатели потушили пожар в многоквартирном доме. При этом из огня удалось спасли двух человек.

Сообщение о возгорании в одной из квартир жилого дома поступило сегодня, второго сентября, в 5:46 утра. Спасатели пожарной части № 13 и пожарного поста посёлка Новорайчихинск прибыли на место через четыре минуты после звонка о пожаре. На тушение отправились шесть человек и три спецавтомобиля.

Открытое горение удалось ликвидировать за три минуты. Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли двух человек, выведя их из дома.

Квартира оказалась закопчена изнутри по всей площади. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.