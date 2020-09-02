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сегодня, 11:00 2

У фестиваля «Амурская осень» появился канал на YouTube

У фестиваля «Амурская осень» появился канал на YouTube

У фестиваля театра и кино «Амурская осень» появился свой YouTube-канал. Первое видео, посвященное началу самой любимой поры для организаторов и участников фестиваля, уже посмотрели 26 человек. В ролике снимались сам президент фестиваля Сергей Новожилов и шоу-балет «Максимум» Амурской областной филармонии.

Организаторы фестиваля приглашают всех поклонников «Амурской осени» присоединиться к каналу: «Просим любить, жаловать, а ещё подписаться, смотреть, оставлять комментарии и классы!»

Просмотров всего: 175

#кино #культура

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    «Амурска осень» о_0

  • retrogr

    retrogr
    31 минута назад

    осэнъ

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