Семьи из Приамурья приглашают принять участие во всероссийских конкурсах в рамках фестиваля «День матери»

Аамурские семьи могут поучаствовать в трех всероссийских конкурсах: «Мамина мечта», «Мама — хранитель семейных традиций» и «История успеха». Принимать заявки будут до 30 сентября. 15 октября объявят победителей, а 9 ноября состоится финальный концерт фестиваля.

Фестиваль проходит в рамках всероссийского проекта «Многодетная Россия», который направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни, сообщает областное министерство социальной защиты. Все условия участия в фестивале размещены на сайте: https://многодетные-семьи.рф

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