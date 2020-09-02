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сегодня, 11:12 0

Семьи из Приамурья приглашают принять участие во всероссийских конкурсах в рамках фестиваля «День матери»

Семьи из Приамурья приглашают принять участие во всероссийских конкурсах в рамках фестиваля «День матери»
Фото: @minsotsamur

Аамурские семьи могут поучаствовать в трех всероссийских конкурсах: «Мамина мечта», «Мама — хранитель семейных традиций» и «История успеха». Принимать заявки будут до 30 сентября. 15 октября объявят победителей, а 9 ноября состоится финальный концерт фестиваля.

Фестиваль проходит в рамках всероссийского проекта «Многодетная Россия», который направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества их жизни, сообщает областное министерство социальной защиты.

Все условия участия в фестивале размещены на сайте: https://многодетные-семьи.рф

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#дети #жизнь #конкурсы #культура

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