Выплаты обманутым дольщикам предлагают не облагать налогом

С инициативой освободить от налогообложения выплаты обманутым дольщикам вышли депутаты саратовской облдмумы. По их мнению, необходимо принять соответствующие дополнения в налоговый кодекс, написали у себя в соцсетях специалисты министерства строительства Амурской области.

«В Госдуму внесен на рассмотрение проект законодательной инициативы №7-1349 «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Доходы в виде возмещения, полученных участниками строительства МКД из федерального и регионального бюджетов мер поддержки в рамках защиты права на жилище, не будут являться объектом налогообложения», сообщил региональный минстрой.

Напомним, сегодня защищены от налогообложения только те выплаты, что пострадавшие получают из средств Фонда защиты прав дольщиков.