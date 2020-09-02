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сегодня, 10:46 0

Выплаты обманутым дольщикам предлагают не облагать налогом

Выплаты обманутым дольщикам предлагают не облагать налогом
Фото: @minstroyamur

С инициативой освободить от налогообложения выплаты обманутым дольщикам вышли депутаты саратовской облдмумы. По их мнению, необходимо принять соответствующие дополнения в налоговый кодекс, написали у себя в соцсетях специалисты министерства строительства Амурской области.

«В Госдуму внесен на рассмотрение проект законодательной инициативы №7-1349 «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Доходы в виде возмещения, полученных участниками строительства МКД из федерального и регионального бюджетов мер поддержки в рамках защиты права на жилище, не будут являться объектом налогообложения», сообщил региональный минстрой.

Напомним, сегодня защищены от налогообложения только те выплаты, что пострадавшие получают из средств Фонда защиты прав дольщиков.

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#строительство

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