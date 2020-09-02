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2сентября
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сегодня, 10:58 2

В Белогорске меняют светофоры

В Белогорске меняют светофоры
Фото: администрация города Белогорска

В Белогорске запланировали установить 40 мигающих светофоров и 11 опор освещения, которые будут дополнительно освещать пешеходные переходы.

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова в городе идет работа по обустройству новых пешеходных переходов и установка новых светофоров. Также в городе должны заменить кнопки вызова фазы для движения пешеходов в светофорах, установить дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход».

Всего должны обустроить 20 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений мигающими светофорами Т7. Основная часть светофоров Т7 уже подключены, сообщает городское управление ЖКХ.

― Один из новых пешеходных переходов оборудован возле Гимназии №1, ― рассказывает специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов.


В городе предстоит произвести установку еще 11 опор освещения и кронштейнов на стойки светофоров для дополнительного освещения пешеходных переходов.


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#Белогорск #дети #дороги

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    АИ закуплено Белогорском?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Выебры скоро...

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