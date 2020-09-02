В Белогорске меняют светофоры

В Белогорске запланировали установить 40 мигающих светофоров и 11 опор освещения, которые будут дополнительно освещать пешеходные переходы.

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова в городе идет работа по обустройству новых пешеходных переходов и установка новых светофоров. Также в городе должны заменить кнопки вызова фазы для движения пешеходов в светофорах, установить дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход».

Всего должны обустроить 20 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений мигающими светофорами Т7. Основная часть светофоров Т7 уже подключены, сообщает городское управление ЖКХ.

― Один из новых пешеходных переходов оборудован возле Гимназии №1, ― рассказывает специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов.







В городе предстоит произвести установку еще 11 опор освещения и кронштейнов на стойки светофоров для дополнительного освещения пешеходных переходов.





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