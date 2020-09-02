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2сентября
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сегодня, 10:33 1

Амурские спортсмены 4 месяца будут вести бесплатные тренировки

Амурские спортсмены 4 месяца будут вести бесплатные тренировки
Фото: @amurminsport

Бесплатные тренировки по различным спортивным единоборствам будут проводить представители Амурского филиала Российского союза боевых искусств в рамках проекта «Спортивные единоборства в массы». Он стартовал 1 сентября и продлится до конца 2020 года.

Открыты занятия по шести боевым искусствам – это вольная борьба джиу-джитсу, винчун, кикбоксинг, самбо и ушу-саньда.

Занятия будут проходить 2-3 раза в неделю, каждое направление ведет титулованный тренер-инструктор, сообщает амурское министерство физкультуры и спорта.

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#спорт

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    2 часа назад

    Хорошее начинание на фоне "раздачи сертификатов на доп. образование"!

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