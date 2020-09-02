Амурские спортсмены 4 месяца будут вести бесплатные тренировки

Бесплатные тренировки по различным спортивным единоборствам будут проводить представители Амурского филиала Российского союза боевых искусств в рамках проекта «Спортивные единоборства в массы». Он стартовал 1 сентября и продлится до конца 2020 года.

Открыты занятия по шести боевым искусствам – это вольная борьба джиу-джитсу, винчун, кикбоксинг, самбо и ушу-саньда. Занятия будут проходить 2-3 раза в неделю, каждое направление ведет титулованный тренер-инструктор, сообщает амурское министерство физкультуры и спорта.

Просмотров всего: 343

#спорт

распечатать

Sirotov