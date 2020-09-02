Медикам и соцработникам продлили «коронавирусные» выплаты

На выплату могут рассчитывать врачи, фельдшеры, медсестры, водители скорой помощи, а также работники домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Более 22 миллиардов направят медперсоналу, оставшиеся 1,8 миллиарда рублей – работникам соцучрежений. Кроме этого, дополнительно предусмотрена выплата сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Для них выделили 321 миллион рублей.