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2сентября
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сегодня, 10:28 1

Медикам и соцработникам продлили «коронавирусные» выплаты

Медикам и соцработникам продлили «коронавирусные» выплаты

Медикам и социальным работникам, которые контактируют с «коронавирусными» пациентами, выделят более 24 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Российская газета».

На выплату могут рассчитывать врачи, фельдшеры, медсестры, водители скорой помощи, а также работники домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Более 22 миллиардов направят медперсоналу, оставшиеся 1,8 миллиарда рублей – работникам соцучрежений. Кроме этого, дополнительно предусмотрена выплата сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Для них выделили 321 миллион рублей.

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#коронавирус #медицина #помощь #российская власть

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    28 минут назад

    Правильно,раз идет в Амурской области увеличение заболевания коронавирусом ,необходимо продлить выплаты медикам,интересно,сколько больных находится в больницах?

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