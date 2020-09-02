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На 77 году жизни умер народный артист России Борис Клюев

На 77 году жизни умер народный артист России Борис Клюев
Фото: yandex.ru

Умер народный артист России Борис Клюев. Печальную новость сообщили РБК в пресс-службе Малого театра.

В 2018 году врачи заподозрили у актера рак легких. После проведенного обследования диагноз подтвердился. Несмотря на длительное и, казалось бы, удачное лечение, ремиссии не произошло. 1 сентября знаменитого актера не стало.

За свою творческую карьеру Борис Клюев сыграл на сцене более 70 ролей классического и современного репертуара.

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова «Конец "Сатурна"». В семидесятых годах он снялся в исторических лентах «Крушение империи», «Рудобельская республика» и «Хождение по мукам». Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

Также артист снялся в нескольких сериях «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Популярность к Клюеву пришла с фильмом «ТАСС уполномочен заявить…». В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм «Михайло Ломоносов», там Клюев исполнил роль графа Орлова.

Молодежь знает его благодаря ролям в сериалах «Воронины», «Физрук», «Улицы разбитых фонарей». Фильмография Клюева насчитывает более ста картин, пишет РИА Новости.

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#кино #культура

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    3 часа назад

    Египетская сила :(

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