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Родственники Виктора Цоя просят Путина разобраться с новым фильмом о музыканте

Родственники Виктора Цоя просят Путина разобраться с новым фильмом о музыканте
Фото: РИА Новости

Родственники Виктора Цоя остались недовольны фильмом Алексея Учителя о музыканте. Они посчитали картину выдуманной, пошлой и циничной и обратились к президенту с просьбой разобраться с фильмом.

Александр и Роберт Цой — сын и отец Виктора Цоя — обратились к президенту России Владимиру Путину. Родственники музыканта просят главу государства разобраться с новым фильмом о музыканте. По их словам, картина порочит доброе имя Цоя, пишет «Газета.ру».

В письме президенту отмечается, что ни отец, ни сын не давали согласия на использование образа музыканта в фильме. Несмотря на это, по утверждению родственников, Министерство культуры выдало картине прокатное удостоверение. Авторы обращения подчеркивают, что использование личных сведений, тем более, выдуманных, нарушают интересы музыкантов группы «Кино» их и их семей.

Прояснить ситуацию Александр и Роберт просят как можно скорее, не дожидаясь решения суда и выхода ленты в прокат.

«Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе», — заявили родственники музыканта.

Трейлер фильма Алексея Учителя «Цой» вышел 27 августа. Картина посвящена водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. Ранее Учитель рассказывал, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».

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#культура #шоу-бизнес

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