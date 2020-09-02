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сегодня, 09:21 3

В Мазановском лесу нашли останки, предположительно, пропавшего 70-летнего грибника

В Мазановском лесу нашли останки, предположительно, пропавшего 70-летнего грибника
Фото: instagram.com/amurskiespasateli/

В Мазановском лесу обнаружили человеческие останки. Есть вероятность, что они принадлежат пропавшему месяц назад 70-летнему амурчанину.

Сообщение о находке накануне опубликовал в своем инстаграм-аккаунте глава Мазановского района Михаил Пивень.

«1 сентября в 15:55 найдены останки, предположительно, Перова Владимира Викторовича. Экспертиза должна подтвердить принадлежность останков. Такие печальные новости», – написал Михаил Петрович.

Как уточнил глава района, останки были найдены в 20 километрах от места пропажи амурчанина.

Напомним, что Владимир Перов 4 августа ушёл за грибами в районе посёлка Пионерский и не вернулся.

В поисках участвовали волонтеры, сотрудники пожарной части, полицейские и даже охотничьи собаки.

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#происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Медведь?

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    грибы не свежие

  • Сэр

    Сэр
    2 часа назад

    Страйхерочик, ты шутник?

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