В Мазановском лесу нашли останки, предположительно, пропавшего 70-летнего грибника

Фото: instagram.com/amurskiespasateli/

В Мазановском лесу обнаружили человеческие останки. Есть вероятность, что они принадлежат пропавшему месяц назад 70-летнему амурчанину.

Сообщение о находке накануне опубликовал в своем инстаграм-аккаунте глава Мазановского района Михаил Пивень.

«1 сентября в 15:55 найдены останки, предположительно, Перова Владимира Викторовича. Экспертиза должна подтвердить принадлежность останков. Такие печальные новости», – написал Михаил Петрович.

Как уточнил глава района, останки были найдены в 20 километрах от места пропажи амурчанина.

Напомним, что Владимир Перов 4 августа ушёл за грибами в районе посёлка Пионерский и не вернулся.

В поисках участвовали волонтеры, сотрудники пожарной части, полицейские и даже охотничьи собаки.