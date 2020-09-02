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сегодня, 08:58 4

Василий Орлов оценил ход ремонта трассы Благовещенск – Свободный

Василий Орлов оценил ход ремонта трассы Благовещенск – Свободный

Новый участок трассы из областного центра в Свободный планируют сдать в эксплуатацию в сентябре. Строительство шестикилометрового отрезка начали в прошлом году. Сейчас оно подходит к завершению, сообщает пресс-служба областного правительства. Ход реконструкции на месте оценил Василий Орлов.

– Работы ведутся по графику, наращиваются темпы, изменения по срокам сдачи объекта не ожидаются. Основные работы завершены, предстоит установить освещение, барьерное ограждение и нанести дорожную разметку, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

В следующем году дорожники приступят к реконструкции следующего участка трассы – с 47 по 63 километр. Подрядчика выберут до конца года. По контракту 16 километров дороги должны построить за три года.

Стоит отметить, что на этом участке, возле села Егорьевка, находится популярный среди амурчан источник воды. Послушники Святогорского Крестовоздвиженского женского монастыря благоустроили территорию своими силами. Вместе с региональными властями представители церкви обсудили дорожную реконструкцию, а также создание площадки для автомобилей возле источника.

– Учитывая популярность места на оживленной магистрали, при планировании реконструкции участка дороги с 47 по 63 километр было решено создать здесь площадку на 700 «квадратов», чтобы водители могли припарковать автомобили и спокойно набрать воды. Для удобства граждан планируется установить освещение и беседку. По планам работы по реконструкции участка дороги начнутся в 2021 году, – рассказал главный инженер «Амурупрадора» Дмитрий Долгий.

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#губернатор #Свободный

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    А как губернатор оценил дыры в дорожном полотне, которые начинаются примерно от села Новопетровка, если ехать из Благовещенска, такое ощущение, что дорогу регулярно бомбит по ночам натовская авиация, если в эту дыру попасть, а их там множество, колесо либо приходит в негодность, либо ходовке сразу капец.

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    3 часа назад

    Загороднюю он тоже оценил. И это называется новая технология.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    а 20 км разбили за 2 года! 6км построили! С такими темпами дороги не станет!

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    А г-н Орлов не желает проинспектировать строительство ул. Василенко? Из песка лепят дорогу, каждый дождь смывает тонны песка в кювет, после этого везут новый песок! Поэтому у вас все проекты строительства многомилиардные. Кто-то уже озолотился. Прокуратуре, понятно, вообще плевать! И, да, кто из своего кармана готов оплачивать ремонт ходовки сотням людей, которые вынуждены прыгать по кочкам на этой типа дороге? Обслуживание вообще не осуществляется. Администрация БР футболит по десятку номеров телефонов, но никто за грейдеровку не отвечает! В морозы положат асфальт, а следующей весной эту залипуху смоет первым же дождем!

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