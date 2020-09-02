Василий Орлов оценил ход ремонта трассы Благовещенск – Свободный

Новый участок трассы из областного центра в Свободный планируют сдать в эксплуатацию в сентябре. Строительство шестикилометрового отрезка начали в прошлом году. Сейчас оно подходит к завершению, сообщает пресс-служба областного правительства. Ход реконструкции на месте оценил Василий Орлов.

– Работы ведутся по графику, наращиваются темпы, изменения по срокам сдачи объекта не ожидаются. Основные работы завершены, предстоит установить освещение, барьерное ограждение и нанести дорожную разметку, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

В следующем году дорожники приступят к реконструкции следующего участка трассы – с 47 по 63 километр. Подрядчика выберут до конца года. По контракту 16 километров дороги должны построить за три года.

Стоит отметить, что на этом участке, возле села Егорьевка, находится популярный среди амурчан источник воды. Послушники Святогорского Крестовоздвиженского женского монастыря благоустроили территорию своими силами. Вместе с региональными властями представители церкви обсудили дорожную реконструкцию, а также создание площадки для автомобилей возле источника.

– Учитывая популярность места на оживленной магистрали, при планировании реконструкции участка дороги с 47 по 63 километр было решено создать здесь площадку на 700 «квадратов», чтобы водители могли припарковать автомобили и спокойно набрать воды. Для удобства граждан планируется установить освещение и беседку. По планам работы по реконструкции участка дороги начнутся в 2021 году, – рассказал главный инженер «Амурупрадора» Дмитрий Долгий.