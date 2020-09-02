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Фотогалерея Амур.инфо: спектакль «Пролётный гусь»

Фотогалерея Амур.инфо: спектакль «Пролётный гусь»

Накануне в Благовещенске стартовала региональная программа всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска». В первый фестивальный день благовещенские театралы увидели спектакль «Пролетный гусь» по произведению Виктора Астафьева в исполнении труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

Постановку можно будет увидеть ещё раз в среду, 2 сентября, в 18:30 в Амурском областном театре драмы. Завтра артисты увезут спектакль в Белогорск.

Партнеры информационного сопровождения российского театрального фестиваля «Золотая маска»:

Юридический центр Юлии Сухановой @suhanova_centre. Специалисты центра готовы оперативно оказать различную правовую помощь владельцам малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам помочь в решении любых правовых проблем. Переулок Святителя Иннокентия, 13​2, 2 этаж, офис 15. Тел. +7 (4162) 21‒60‒55.

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#Фестиваль «Золотая маска» #культура

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