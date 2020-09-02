Выбор читателей за 1 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 1 сентября.

Накануне вечером в Благовещенске произошло настоящее дорожное побоище. Водители двух транспортных средств сначала не поделили дорогу, а потом устроили разборки.

Начало работы российско-китайского моста в Благовещенске переносится на более поздний срок. Как уточнили в пресс-службе правительства Амурской области, дата 1 сентября, которую озвучивали ранее, была ориентировочной и зависела от эпидситуации в регионе.

Амурские синоптики объявили очередное штормовое предупреждение. Стихия разгуляется 3 и 4 сентября на большей части Приамурья.

В Амурской области лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,9 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.