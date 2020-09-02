Выбор читателей за 1 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 1 сентября.
В микрорайоне Благовещенска водители устроили дорожное побоище (видео)
Накануне вечером в Благовещенске произошло настоящее дорожное побоище. Водители двух транспортных средств сначала не поделили дорогу, а потом устроили разборки.
Открытие российско-китайского моста в Благовещенске переносится
Начало работы российско-китайского моста в Благовещенске переносится на более поздний срок. Как уточнили в пресс-службе правительства Амурской области, дата 1 сентября, которую озвучивали ранее, была ориентировочной и зависела от эпидситуации в регионе.
В Приамурье объявлено штормовое предупреждение
Амурские синоптики объявили очередное штормовое предупреждение. Стихия разгуляется 3 и 4 сентября на большей части Приамурья.
В Амурской области выявили 32 новых случая COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,9 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
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