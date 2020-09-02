Гороскоп на 2 сентября: Тельцы решат важные вопросы, а Раков могут обмануть

Восход Солнца: 05:46

Заход Солнца: 19:12

Солнце в Деве.

Овен. Благоприятный день, связанный с духовным перерождением, переоценкой отношений с окружающими людьми, получением информации. Одинокие женщины-Овны должны быть внимательны в выборе партнеров — не исключено, что вы встретите своего спутника жизни. Именно сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши личные дела. У мужчин-Овнов появится возможность проявить способности, таланты, осуществить задуманное. Сны могут быть пророческими. Свадьба во сне — к потрясению, стрессу. День включения космической энергии любви, отпущения грехов, покаяния. Вам пойдет на пользу посещение храма. Если финансовое положение позволяет, пожертвуйте часть своих денег церкви. Не забудьте о детях — вы получите огромное удовольствие от прогулки с ними.

Телец. День обещает благополучное разрешение важных вопросов, выгоду в крупных приобретениях и коммерческих сделках. Свойственная вам щедрость, граничащая с транжирством, может стать причиной осложнений при торговых сделках — следует соблюдать осмотрительность. Во вторую половину дня звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий. Юные представители этого знака способны показать выдающиеся спортивные результаты, побить свои личные рекорды. Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к покорению новых высот.

Близнецы. День связан с преобразованиями космических энергий. Вероятны вялость, резкие смены настроения, приступы раздражения. Обратите внимание на своё здоровье. Не конфликтуйте с окружающими, не экспериментируйте, не отвлекайтесь на мелочи. Но после небольшого стресса все станет на свои места, а в душе вновь воцарится мир и спокойствие. Неожиданный финансовый подарок поможет вам быстро улучшить материальное положение уже сегодня.

Рак. День может оказаться противоречивым. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Вероятны обманы, ошибки или негативное влияние со стороны окружающих людей. Звезды рекомендуют встречи с самыми близкими людьми. Поделитесь с ними своими тревогами, предчувствиями. Возможно, после этих встреч вы станете оптимистичнее. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня.

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Лев. День символизирует эмоциональную напряженность, просчеты в работе и ошибки в выборе партнеров. Интуиция будет иметь тенденцию к ослаблению. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вероятно, общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней. Не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам. Ни в коем случае не теряйте оптимизма. Разберитесь с проблемой, которая не дает вам покоя, и только после этого беритесь за работу.

Дева. День может быть очень тяжелым. Для мужчин-Дев перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Новое знакомство не окажется длительным. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья, соблюдать режим питания, отдыха и сна. Если коллега на работе опять попытается вас зацепить, сегодня можете не игнорировать его, а ответить в том же тоне. На какое-то время он от вас отстанет.

Весы. День благоприятный для творческой деятельности, строительства, активного отдыха на свежем воздухе. Звезды рекомендуют держать свои эмоции под контролем — в любовных отношениях наступает кризисный период. Вероятны обман, разочарования или болезнь.

Скорпион. Не исключено, что сегодня вы сможете реализовать идеи и планы предыдущей недели. Благоприятный день для торговых сделок и рискованных предприятий. Рассчитывайте на помощь друзей и влиятельных покровителей - умение убеждать союзников в своей правоте приведет к успеху.Ваше обаяние и энергичность будут возрастать, что позволит вам преодолеть все испытания и преграды на своем пути. Пришла пора привлечь в дом удачу. Для начала освободите пространство и избавьтесь от хлама. А потом и идеи появятся, и настроение улучшится.

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Стрелец. Энергетически сильный день, который связан с травмами и опасностью. Этот день может обострить все проблемы предыдущего месяца. Находчивость, осторожность, выдержка и умение сохранять независимость в любой ситуации — главные условия успеха. Благоприятное расположение звезд вольет в вас новые силы. Всё, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с честью для себя.

Козерог. Вполне вероятны конфликты с партнерами, которые несколько омрачат отношения, но не особенно скажутся на общем течении дел. Двойственный день. В первую половину дня вероятны дисгармония в общении, агрессия со стороны партнеров, появление проблем на пустом месте. Постарайтесь взвесить свои ожидания и претензии. Вы найдете выход из создавшегося положения. Если вы будете достаточно собраны, правильно распланируете свой день, то вторая половина дня может быть ровной и спокойной. Призовите на помощь дипломатию и чувство юмора.

Водолей. День несет двойственную характеристику. В первую половину дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности. Это время благоприятно для заключения брака, для крупных приобретений, путешествий и отдыха. Однако не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах, так как влияние Меркурия на вашу жизнь неустойчиво: прибыль так же вероятна, как и потери. По-прежнему существует возможность некоторого перемещения вверх по служебной лестнице. Во второй половине дня не исключены неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Не будьте излишне доверчивы к людям. Используйте ум и хитрость для того, чтобы сделать запасы на будущее: вероятно, вам предстоят крупные траты.

Рыбы. Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Возможно, вам и сегодня придется отстаивать свои взгляды, защищать собственные интересы. Старайтесь не попадать под чье-либо дурное влияние. Во второй половине дня возможно ухудшение настроения и самочувствия. Хороший день для путешествий, отдыха на природе, сбора лекарственных трав. Вероятны выгодная покупка или приобретение недвижимости. Сегодня нельзя проявлять жадность, иначе вероятная прибыль окажется незначительной. Отложите все дела на следующую неделю и посвятите день семье, походу в лес, чтению.

Астролог: Вальдемар Небоходцев