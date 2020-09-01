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сегодня, 20:26 1

Более тысячи человек в Благовещенске привили от гриппа в мобильных пунктах

Более тысячи человек в Благовещенске привили от гриппа в мобильных пунктах
Фото: admblag.ru

29 и 30 сентября в Благовещенске работали мобильных пунктах вакцинации против гриппа. В этом году медики отметили высокую явку жителей. За два дня привиться пожелали более 1000 человек.

«Благовещенцев прививали в специализированных медицинских микроавтобусах, которые расположились у ротонды на набережной, на территориях ТРЦ «Острова», ТРЦ «Перекресток» и ТЦ №2 ГСТК (Ленина, 75). На данный момент рассматривается вопрос по продлению работы мобильных пунктов и в ближайшие выходные. Уточненная информация о месте и времени будет озвучена позже», опубликовано на сайте городской администрации.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    12 минут назад

    Что ж график прививки от гриппа не опубликовали заранее? Была новость, что будут когда-то прививать в мобильных пунктах. Следующая новость - вакцинация уже состоялась. Желающие - ждите дополнительные дозы.

    Так спешат в этом году поднять статистику по привитым от гриппа, что даже и не пиарят сие мероприятие как следует?

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