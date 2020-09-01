Более тысячи человек в Благовещенске привили от гриппа в мобильных пунктах

29 и 30 сентября в Благовещенске работали мобильных пунктах вакцинации против гриппа. В этом году медики отметили высокую явку жителей. За два дня привиться пожелали более 1000 человек.

«Благовещенцев прививали в специализированных медицинских микроавтобусах, которые расположились у ротонды на набережной, на территориях ТРЦ «Острова», ТРЦ «Перекресток» и ТЦ №2 ГСТК (Ленина, 75). На данный момент рассматривается вопрос по продлению работы мобильных пунктов и в ближайшие выходные. Уточненная информация о месте и времени будет озвучена позже», опубликовано на сайте городской администрации.

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